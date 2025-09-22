Cae… la imagen de Milei

Según la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados la imagen positiva del Presidente se desplomó a un 39,5%, rompiendo por primera vez el piso de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa trepó al 59,6%. En sintonía, la desaprobación de la gestión alcanzó un récord de 61,6%.



La encuesta, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre, refleja el impacto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y los escándalos de corrupción. Según supo Noticias Argentinas, el estudio muestra que el 60,9% de los argentinos cree que el país va en la «dirección incorrecta», un dato que evidencia un profundo malestar social.



La encuesta profundiza en las causas de la derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense y las expectativas de la sociedad de cara al futuro.



El principal motivo del resultado, según el 60,2% de los consultados, fue el «voto castigo por la corrupción y el mal momento económico». Solo un 7,2% lo atribuye a «malos candidatos». El escándalo de las coimas («Coimasgate») debilitó fuertemente al Gobierno para el 68,6% de los encuestados, y la imagen negativa de Karina Milei se disparó al 68,2%.



Este descontento se traduce en un claro reclamo de la ciudadanía. Un 57,4% considera que el Gobierno «debería cambiar de rumbo político y económico», y un 63,8% cree que, de no hacerlo, «va a volver a perder las elecciones» de octubre. Además, un contundente 60% opina que Milei debería pedirle la renuncia a su hermana y a los Menem.