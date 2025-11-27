Cambios en La Libertad Avanza: Laura ingresa al Concejo Deliberante

Antes del recambio que impuso el pueblo eligiendo a sus representantes en la elección del 7 de septiembre, asunción de los /as elegidos /as para el próximo 10 de diciembre, esta tarde el cuerpo aprobará la renuncia del concejal Cristian Zárate.

Zárate había asumido en lugar de la primer candidata a concejala (lista del año 2023), Daiana Durán, quien luego de pedir licencia y reasumir, posteriormente dejó por Secretaría la renuncia indeclinable.







El lugar de Zárate será ocupado por una trabajadora de la educación pública, quien fuera Directora del Mariano Moreno, la psicopedagoga Laura Iacovetta, Gerente Administrativo e Institucional de Fundación Moreno Te Quiero.



La «nueva oposición» que lidera y conduce Ramón «El Nene» Vera, tendrá a partir del próximo 10 de diciembre OCHO MANOS PROPIAS para enfrentar la «hegemonía gobernante» de La Capitana de Moreno quien jugará por la gobernación en 2027.