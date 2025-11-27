Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 27 de noviembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Cambios en La Libertad Avanza: Laura ingresa al Concejo Deliberante

jueves, 27 de noviembre de 2025 2 min de lectura

Antes del recambio que impuso el pueblo eligiendo a sus representantes en la elección del 7 de septiembre, asunción de los /as elegidos /as para el próximo 10 de diciembre, esta tarde el cuerpo aprobará la renuncia del concejal Cristian Zárate.

Zárate había asumido en lugar de la primer candidata a concejala (lista del año 2023), Daiana Durán, quien luego de pedir licencia y reasumir, posteriormente dejó por Secretaría la renuncia indeclinable.


Daiana Durán, renuncia definitiva a la banca pero no a la política


El lugar de Zárate será ocupado por una trabajadora de la educación pública, quien fuera Directora del Mariano Moreno, la psicopedagoga Laura Iacovetta, Gerente Administrativo e Institucional de Fundación Moreno Te Quiero.


La «nueva oposición» que lidera y conduce Ramón «El Nene» Vera, tendrá a partir del próximo 10 de diciembre OCHO MANOS PROPIAS para enfrentar la «hegemonía gobernante» de La Capitana de Moreno quien jugará por la gobernación en 2027.

MÁS HISTORIAS

Cronograma de diciembre en el Teatro Marechal

El Club Recreativo Los Indios y sus populares bailes de carnaval (Parte I)

La legislatura bonaerense votó dos leyes pero falta el endeudamiento que reclama Kicillof

Te pueden interesar

Desde la Universidad: calefacción a leña para barrios populares

Mendoza: El pueblo sale a la calle y le dice NO A LA MEGAMINERIA

El puente sobre el Río Reconquista, la obra de Axel que pone en valor Walter Correa

Mariel anunció que lanza su campaña en marzo al grito de «Moreno tiene propuesta de gobernadora»