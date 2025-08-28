«Casi el 50 por ciento de los trabajadores no están registrados, decimos que la economía popular es el nuevo sujeto histórico»

El Municipio a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) presentó los resultados del primer censo de la economía popular. Los datos relevados nutren el concepto y decisión gubernamental de «potenciar al nuevo sujeto histórico», trabajadores /as que están lejos del sistema formal porque éste los expulsó, sin embargo la «idea» consiste es fortalecer la «identidad de clase que posee la economía popular». En la carpeta de presentación se lee con mucha claridad: «… comprendemos a las cooperativas como una de las formas de organización asociativa de las y los trabajadores de la Economía Popular que destacan los valores inherentes a la comunidad organizada».



Más de 1.000 personas fueron relevadas con una metodología bimodal, digital y territorial. El 74% de las personas censadas son mujeres; el 62% tiene más de 40 años.



Más del 40% de la producción corresponde al rubro gastronómico y que la industria textil es la principal forma de comercialización. Además, dentro de los servicios, más del 45% se dedica a tareas esenciales como limpieza, cuidados y actividades socio comunitarias y que 1 de cada 4 trabajadores lo hace en formato asociativo.







Esta herramienta no busca conducir a los /as trabajadores /as a un circuito tributario sino apuntalar en el marco de la normativa, dentro del contexto de ajuste nacional y destrucción del empleo, lo legal y líneas de crédito municipal alejadas de la rentabilidad.







Santiago Burrone, Administrador General del IMDEL, habló con Desalambrar respecto al proyecto constitutivo al modelo marielista: la economía popular no es un moda sino la base del modelo de trabajo que enfrenta al capitalismo salvaje. El funcionario lo comprende así: «La década del ’90 con políticas neoliberales dejó secuelas, eso se acrecentó hasta convertirse en un movimiento de la economía popular. Hoy, con el gobierno de Milei, eso está totalmente profundizado y la masa trabajadora informal sigue creciendo, casi un 45 por ciento de la población económicamente activa no está registrada. Entendiendo eso hacemos un censo porque el pleno empleo registrado no se puede alcanzar con este sistema, pero esa masa trabajadora es muy fuerte y tiene gran presencia en Moreno y todo el Conurbano».



