Cayeron los vetos al Garrahan y presupuesto universitario

La Ley de Emergencia Pediátrica, impulsada por la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, queda firme tras caer el veto presidencial en el Senado. Con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones.

La Ley de Financiamiento Universitario, también queda firme tras caer el veto presidencial. Con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones.

El Gobierno queda obligado a reglamentarlas y, al menos formalmente, aplicarlas. En las afueras del Congreso se concentraron trabajadoras, trabajadores y familias del Garrahan, que realizaron un paro de 24 horas votado en asambleas; además se movilizaron docentes, estudiantes y no docentes universitarios, organizaciones de derechos humanos, la izquierda y demás sectores.