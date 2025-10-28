Chiche Duhalde: «Me preocupa que no nos demos cuenta que no existe el peronismo si no aparecen dirigentes en serio»



La ex senadora nacional Hilda «Chiche» Duhalde cuestionó a la ex mandataria Cristina Kirchner y al presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, y consideró que existe una «incapacidad dirigencial» y una «falta de liderazgo» que podrían llevar el espacio a «desaparecer».



«Yo no acepto de ninguna manera que quién conduzca el peronismo de la provincia de Buenos Aires sea Máximo Kirchner, no tiene antecedentes, no tiene sustento para conducir un partido como el nuestro», se quejó Duhalde.



En declaraciones al programa «Noticias Argentinas» por radio Splendid AM 990, expresó: «Hay que ver si el PJ se puede poner de pie, barajar de nuevo y estar juntos. Pero hasta último momento, cuando (en el escenario del búnker Axel) Kicillof terminó de hablar, cuando se retira Máximo Kirchner lo hace con una imagen de desdén que todos pudimos ver, entonces estas cosas muestran la capacidad dirigencial».



Además, lanzó críticas a Cristina Kirchner y aseguró que actualmente es «una piedra en el zapato» para la unidad del peronismo. «Tiene que tener la grandeza de permitir la unidad verdadera del peronismo, porque es una piedra en el zapato en este momento«, subrayó la ex diputada nacional.



«Los hombres y mujeres que coincidan en que hay que recuperarlo que se pongan a trabajar y vuelvan a elegir a sus autoridades, pero hoy tenemos una falta de liderazgo que me preocupa, si no, desapareceremos, como han desaparecido otros partidos», advirtió Chiche Duhalde y cerró con una real advertencia: «Me preocupa que no nos demos cuenta que no existe el peronismo si no aparecen dirigentes en serio. Tiene bases que no se pueden olvidar, primero la justicia social. Saber que el Estado para tener recursos no tiene muchas maneras, o le da a la maquinita o generas trabajo».

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS