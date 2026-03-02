Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 2 de marzo de 2026

Círculo Criollo El Rodeo llama a Asamblea Anual

lunes, 2 de marzo de 2026 1 min de lectura

El próximo 28 de marzo a las 16 horas, en la sede de Puente Márquez 1251 (Paso del Rey) se realizará la Asamblea Anual Ordinaria 2026. Se fijan dos horas de tolerancia y queda establecido el siguiente Orden del Día:


  • 1- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
  • 2- LECTURA Y APROBACION DE MEMORIA Y BALANCE 2025
  • 3- FIJACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL
  • 4- APROBACIÓN DE LOS SOCIOS VITALICIOS
  • 5- TRATAMIENTO DE LOS SOCIOS DENUNCIANTES
  • 6- TRATAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN
  • 7- NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA
  • 8- RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
  • 9 – VOTACIÓN

Cargos a cubrir:


-VICEPRESIDENTE

-SECRETARIO

-PROSECRETARIO

-PROTESORERO

-2° VOCAL TITULAR

-3° VOCAL TITULAR

-4° VOCAL TITULAR

-1° VOCAL SUPLENTE

-2° VOCAL SUPLENTE

-3° VOCAL SUPLENTE

-4° VOCAL SUPLENTE

-1° REVISOR DE CUENTA

-2° REVISOR DE CUENTA

-REVISOR DE CUENTA SUPLENTE

