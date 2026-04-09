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jueves, 9 de abril de 2026

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Comenzaron las clases en la sede de la UNA en Moreno

jueves, 9 de abril de 2026 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL-

Más de 270 estudiantes iniciaron el ciclo lectivo en diplomaturas vinculadas al arte y la cultura popular

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó junto al decano del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Víctor Giusto, el inicio del ciclo lectivo 2026 en la sede local de la institución, ubicada en Alcorta 2854. Por segundo año consecutivo, el espacio recibe a 274 estudiantes que cursan las diplomaturas de Gestión de las Artes, Música Folklórica, Puesta Escénica y Tango en 360°.

Durante el acto, la jefa comunal señaló que: “En nuestro municipio, el folklore es parte de nuestra identidad y que podamos recrear y profesionalizar esta disciplina, es importante también para la vida comunitaria” y agregó “En un momento donde se está desfinanciando la educación y las universidades, es un orgullo que en Moreno suceda lo contrario y sigamos invirtiendo en educación”.

La UNA sede Moreno ofrece diplomaturas y carreras de grado en Folklore y Arte, con clases presenciales y virtuales incluyendo propuestas en tango, música folklórica y gestión cultural para personas mayores de 16 años.

Estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; estudiantes y docentes.

Con esta acción, el Gobierno local promueve y fortalece el desarrollo cultural y la expresión artística en el distrito, y reafirma su compromiso con la formación y el acceso a propuestas educativas de calidad para la comunidad.

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