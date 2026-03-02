Con 20 mil millones de pesos del Fondo Educativo, ¿qué hizo Mariel en las escuelas de Moreno?

Quienes hoy son gobierno (desde diciembre de 2019) no podrán olvidar lo que exigían cuando marchaban por las calles y luchaban por la educación digna, segura y confortable. Acompañaban el reclamo de sindicatos docentes por el Fondo Educativo, para que esa gran masa de dinero vaya «totalmente» a la reparación y/o construcción de edificios.



Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, se asume como la figura icónica que logró torcer la historia del distrito, incluso percibir que la «historia comienza con ella». En el período 2024 -2025, La Capitana recibió del Fondo de Financiamiento Educativo cerca de 20 millones de pesos. Para ser precisos, año por año:

FONDO EDUCATIVO PARA MORENO

2024: $6.226.524.281

2025: $13.558.206.756



Con vital razón suele exponerse que «para resolver problemas se requiere de voluntad política». Es muy real que «para construir un problema se demanda de mayor voluntad política«. La historia contada hoy nos dice que el gobierno de Mariel Fernández usurpó la tierra que ocupaba y custodiaba la Universidad Nacional de Moreno, que de esa manera se opuso y opone a que en Moreno haya un Nodo Tecnológico, ITUNM – ESPUNM, y para lograr esa meta construyó en la tierra que pertenece al Estado nacional el Consejo Escolar, organismo que depende de la Provincia de Buenos Aires (no olvidar que hay una causa judicial federal en trámite lento). Hay que escribir con letras de molde que la Intendenta destacó el tiempo de la obra, ejecutada por la Cooperativa Yunque: el edificio se construyó en doce meses, significando unos 1300 millones de pesos del Fondo Educativo, una clase de pertenencia y manejo de los recursos públicos.



El pasado 28 de enero el gobierno lanzó una gacetilla oficial con un título: «Avanzan las obras en establecimientos educativos». Son financiadas con recursos locales y provinciales y beneficiarán a más de 900 estudiantes (sic).



Lejos de ser nuevas obras se trata de refacciones y construcciones que se repiten de viejas gacetillas y responden al trabajo de la Secretaría de Educación. En algunos casos «la promesa de solución arrancó en el año 2023»; en otros se iniciaron las tareas y luego se abandonó la obra. Una recorrida por las instituciones, siguiendo la gacetilla oficial como HOJA DE RUTA, nos permite corroborar la desinversión en infraestructura escolar, abriendo con mas fuerza la pregunta: «Con 20 mil millones de pesos, ¿qué hizo Mariel en las escuelas de Moreno?



Así empezará el ciclo lectivo 2026:

1-

Jardín de Infantes 953 Obra iniciada en 2023 – convenio Nación, Provincia y Municipio. Tuvo control de la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. El edificio presentaba peligro derrumbe. Durante el 2024 no se construyó nada. La obra tuvo doble inversión porque se destinaron fondos nacionales y al suspenderse lo logrado fue vandalizado. No tiene luz ni gas.

2-

Jardín de Infantes 922 Obra solicitada por la comunidad educativa. La provincia de Buenos Aires determinó que el edificio tenía peligro de derrumbe. Durante el 2024 las clases se mantuvieron en aulas container (modulares) y no se avanzó ni con fondos ni proyectos. En el 2025 era parte de la planificación municipal.

3-

Escuela Secundaria 14 Iniciada en 2023 – con módulos de baños y perimetro al inaugurar el Municipio la nueva plaza de San Jorge – pero la obra fue abandonada por la empresa que contrató el Municipio.

4-

Jardín 932 Reemplazo de edificio en acuerdo con Nación y Provincia. En 2025 el gobierno de Mariel Fernández dispuso fondos para la construcción.

5-

Escuela Primaria 29 y Secundaria 35 Obra de ampliación para reemplazar aulas modulares, iniciada en 2023 con el Fondo Educativo.

6-

Escuela Secundaria 7 Obra de ampliación para reemplazar aulas modulares, iniciada en 2023 con el Fondo Educativo.

7-

Escuela Secundaria 28 Obra prometida en 2023, con inicio y freno total en 2024.

8-

Escuela Secundaria 52 Obra de ampliación para reemplazar aulas modulares, prometida por el municipio en 2025.



