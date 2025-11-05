«Consulté a la IA cuantas veces Milei nombró peronismo y respondió que no hay datos»

Recomendación de un hombre que huye a la coyuntura: «Los/as dirigentes que dicen querer volver al peronismo deberían hacer terapia».



Antonio Castillo del Frente Malvinas tampoco presenta dudas al afirmar que «lo primero que deberían hacer algunos /as es leer a Perón para comprender las políticas que llevó adelante en épocas extremadamente complejas».

El dirigente que insiste en una «verdadera formación de los cuadros políticos» para alcanzar un debate profundo que es lo que exige obtener una síntesis, no olvida que «vaticinó que hay un ganador silencioso llamado abstención o ausentismo».



«No se analiza el proceso sino el hoy, la coyuntura, eso también explica los egocentrismos porque todas las discusiones están en base a posicionamientos internos de querer ganar elecciones y ocupar un puesto, pero nadie discute el para qué» cuestiona Castillo la transformación del poder y, adaptado a la revolución tecnológica, consultó a la Inteligencia Artificial cuántas veces el presidente Milei nombró al peronismo para encontrar una coincidencia entre los polos de la grieta.



«La respuesta que obtuve de IA fue NO HAY DATOS porque Milei nunca nombró al peronismo. Siempre se refirió a nosotros como kirchnerismo, zurdos, comunistas,, y esto tiene una razón que es, ni más ni menos, que la herramienta del enemigo. Un tipo que se parece mas a un doble agente que a un histórico militante, hablo del «Perro» Verbitsky, quien fue el ideólogo de la gestión Néstor – Cristina y quien les dijo que «si se nombra más al peronismo iba a desaparecer, que era una buena oportunidad para hacer surgir un nuevo movimiento histórico, el kirchnerismo«, postula Castillo con la intención de encauzar un debate que evite la agonía del peronismo.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: