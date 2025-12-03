Correa es noticia nacional



El Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tomó la decisión política de echar de la gestión al asesor de su cartera por «haber pedido la renuncia de la ex presidenta Cristina Kirchner a la titularidad del PJ Nacional«.



En su cuenta oficial de X, Walter Correa esgrime las razones de la expulsión inmediata de Eduardo Felipe Vallese, hijo de una figura histórica: «He solicitado su renuncia al cargo de asesor en @TrabajoPBA, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de @CFKArgentina a la presidencia del PJ Nacional».



La firmeza del Ministro está expuesta en el segundo párrafo, en el que define que bajo su órbita no hay espacio para libre pensadores inorgánicos: «Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos«.



Tanto para Correa como el propio gobernador de la Provincia, la embestida judicial contra Cristina Fernández de Kirchner es alimento de la derecha, un juego al que no se debe contribuir con acciones funcionales. Está claro que existen diferencias entre el MDF y La Cámpora, pero hay límites establecidos: «La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará», concluye su misiva el funcionario bonaerense.