Correa: «Transparentar el registro de las plataformas, participación del Estado y proteger a los trabajadores y trabajadoras”



El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, defendió hoy el proyecto de ley anunciado por el Gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas de ayer, a través del cual el gobierno provincial aspira a regular las tareas que llevan a cabo los trabajadores por medio de plataformas, quienes “han sido completamente excluidos en esta pseudomodernización laboral que ha convertido en ley el Gobierno nacional”.



En declaraciones radiales, el funcionario explicó que la inspiración de la iniciativa tuvo su origen en “las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo” para la protección de esos trabajadores, y adelantó que del programa que lo llevará adelante “participarán las carteras de Seguridad, Salud y Transporte, con la centralidad del Ministerio de Trabajo”.



El proyecto propone, por un lado, un acercamiento real a los trabajadores y trabajadoras en función de garantizarles una adecuada registración laboral y, al mismo tiempo, el acceso a una mejora en términos de seguridad, salud, emergencias y servicios sociales.



Al presentar el proyecto de ley en su discurso en la Legislatura, Kicillof adelantó que “se creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección”.



“Esto está en línea con lo que propone la OIT y ya se implementa en los países que están a la vanguardia. Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan”, amplió el mandatario.



Para Correa, es fundamental “transparentar el registro de las plataformas, con una participación del Estado para verificar los algoritmos y así proteger a los trabajadores y trabajadoras”.



Consultado acerca de si la iniciativa prevé fijar un piso mínimo salarial para los trabajadores del sector, el ministro sostuvo que “en la Argentina aún rige el sueldo mínimo, vital y móvil, que es una legislación nacional reivindicada por la Constitución provincial”, y añadió que en países como “Francia, España y Gran Bretaña hay una garantía con respecto al piso salarial” de los trabajadores por medios de plataformas.



“Eso puede ocurrir, siempre y cuando estos proyectos que se mandan a la Legislatura desde el Ejecutivo se traten, se discutan y debatan”, dijo Correa, quien recordó que el año pasado desde la cartera a su cargo se envió al Poder Legislativo un proyecto para crear la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP), que busca reducir los tiempos que insume la litigiosidad, “y esperamos que este año se pueda debatir porque con él podríamos descomprimir el cuello de botella que representan 100.000 juicios laborales en la provincia”, detalló.