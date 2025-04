Cosme en Fesimubo pide a Kicillof – Correa «discutir la realidad de los municipales»

El líder del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) participó ayer de una asamblea realizada en La Plata, un cónclave convocado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (SOEMLP) y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses – Fe.Si.Mu.Bo. Como lo había anticipado el líder Rubén «Cholo» García, los /as municipales se encuentran en «estado de alerta y movilización» y continúan así porque el Ministerio de Trabajo bonaerense no convoca al Consejo de Empleo Municipal, un espacio pensado para alcanzar un piso salarial para todos /as los /as trabajadores /as municipales de la Provincia de Buenos Aires.



Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM, declaró en conferencia de prensa que «la Ley de Paritarias Municipales cumplió diez años y la realidad es que no se cumple. Entendemos que hay armar esta mesa y como compañeros sentarnos a discutir la realidad de todos los municipales de la provincia de Buenos Aires que son más de 300 mil. Discutir no solamente salarios sino lo que pasa con el IPS y la obra social de IOMA. Todo se agrava con este gobierno nacional y si no tenemos respuestas para discutir la problemática cotidiana estamos complicados»



Por su parte el Secretario General de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, Gustavo Hernández, explicó «nos reunimos con los compañeros regionales para charlar sobre las medidas a seguir con respecto al estado de alerta y movilización que tenemos desde el día 8 porque no tenemos respuesta sobre el Consejo del Salario y que el gobernador se haga eco de esta cuestión».



FUENTE: INFOCIELO