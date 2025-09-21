«Cristina está secuestrada por quienes no aceptan gobiernos populares»



Al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, la militancia marchó a San José 1111, la prisión domiciliaria.



Allí la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reafirmó su lealtad y compromiso con la causa. Denunció a la causa Vialidad como una “injusticia” y un “secuestro” orquestado por sectores del poder judicial que, según sus palabras, operan como un partido político contra los gobiernos populares.



«Cristina es una mujer inocente y lo que estamos viendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares, gobiernos que trabajen por el salario de los trabajadores, por la recuperación de la industria nacional, por la educación pública, gratuita y de calidad, que es eso lo que hizo Cristina y eso es lo que no le perdonan”, afirmó Mendoza.



Mayra llamó a la militancia a mantenerse unida de cara a las elecciones del 26 de octubre, destacando el rol de Cristina como garante de la unidad del peronismo. “Estuvimos ayer en una nueva reunión de coordinación de trabajo. Lo que logramos el 7 de septiembre, Cristina fue garantía de esa unidad y también lo es de cara al 26 de octubre”, sostuvo.