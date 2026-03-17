Cristina Kirchner: “Me puedo morir presa, pero creanme que esto se va a terminar» 

La exmandataria declaró en Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos y señaló a Stornelli, cruzó a Milei y pidió que indaguen a Macri.



La titular del Partido Justicialista (PJ) se presentó en los tribunales federales de Retiro, donde afirmó que concurrió “en calidad de detenida” y sostuvo que se encuentra cumpliendo “una muy injusta condena”, al hacer referencia al expediente Vialidad. Durante su declaración, aseguró también que fue condenada por delitos que «nunca» pudo haber cometido y cuestionó con dureza el accionar judicial. En ese sentido, acusó al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli de ser “mafiosos” y de haber “chantajeado a empresarios con una ola de detenciones”.



En otra de sus críticas al proceso judicial por la causa que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 7 de Comodoro Py, CFK denunció que la figura del ‘imputado colaborador’ fue utilizada “en forma criminal” y remarcó que “no hay un solo testigo que haya declarado en mi contra”. Según manifestó, en la causa “se construyeron pruebas para condenar” y se buscó “inclinar la cancha” en su contra.



Además, lanzó dardos contra el Gobierno y al funcionamiento del Poder Judicial. “El Presidente anunció que voy a seguir presa y eso es violatorio de la Constitución” y se preguntó: “¿En serio piensan que hay un poder judicial respetable?”. Según la exmandataria, existe una “politización de la justicia” y dijo que “no es normal que los jueces se dediquen a armar listas para ver quién entra al Consejo de la Magistratura”.



El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, sostuvo una vez más que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

La expresidenta de la Nación afirmó que «podría morir presa», al tiempo que cuestionó «las campañas mediáticas y de redes”, al sostener que la situación económica del país terminará imponiéndose sobre el escenario político.

FUENTE: EL DESTAPE