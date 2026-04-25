Cuando Citroën convocó a una multitud en la Plaza Mariano Moreno



La tranquila tarde pueblerina, de aquel domingo 25 de abril de 1964 fue alterada cuando una multitud de vecinos se dio cita en la plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad, para presenciar las demostraciones prácticas sobre las bondades del Citroën 2 CV.



La concurrida exhibición estuvo a cargo de la agencia de esa marca de automóviles, de la vecina ciudad de Merlo, con personal que respondió las inquietudes de los presentes. Una de las demostraciones consistió en desarmar la carrocería del vehículo en menos de dos minutos, aunque la principal prueba fue mostrar su estabilidad, para lo cual los numerosos autos fueron sometidos a difíciles maniobras, incluso por parte del público.



El evento perturbó el aire de pequeño pueblo de provincia que por entonces contaba con unos 18 mil habitantes en el centro, pero ya mostraba los signos de un vertiginoso crecimiento demográfico puesto de manifiesto con el surgimiento de nuevos barrios y una población total de algo más de 60 mil personas.