«Cuando veo la foto de Pichetto con Mariel Fernández me descompongo, hay personajes que siguen haciendo daño»

Miguel «Kuka» Soler desde el Movimiento Derecho al Futuro suele referirse a la música, a bandas icónicas que dejaron estrofas que adapta al momento partidario – político – interno e intenso. Hace largo tiempo resolvió la ecuación de la distancia entre quien sale de un barrio popular y encaramado en el confort del poder opta por la sencilla vida en un barrio cerrado o country.



Metido en el calendario 2026, obsesionado en no renunciar a la memoria, Soler pide a compañeros /as recordar qué es y representa la figura de Miguel Ángel Pichetto en esa escudería junto a Guillermo Moreno, Esteban Castro, Gustavo Menéndez, una alianza que construye peronismo nacional a distancia de la figura que mas mide: Axel Kicillof.











Cuando viste la foto de Miguel Pichetto y Mariel Fernández, ¿qué te pasó? Pregunta a Kuka que no duda en contestas: «Y me descompongo porque veo personajes que siguen haciendo daño, que les importa muy poco el pueblo, sino que les importa sus negocios y su negocio».



¿Te referís a Pichetto?



Me refiero a los personajes que siguen diciendo una cosa y haciendo otra. Cuando yo te planteé hace un tiempo atrás, aquel que militó al lado mío, fue conmigo arriba de un Renault 12 Break que se caía a pedazos, íbamos a reuniones de formación, era compañera y compañero, dejaron de serlo cuando se mudaron a un country, cuando se pusieron vigilancia y dejaron de caminar la barriada como militante. Yo no necesito jefe, yo y mi pueblo no necesitan jefe, necesitamos compañeros que asuman la responsabilidad y resuelvan los problemas del pueblo».



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