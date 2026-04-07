Miguel Ángel y Mariel, una pintura política



Aterriza en el Palacio una figura política nacional que desafía el tiempo. Profesional de la política, alcanzó centralidad en los gobiernos de Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Su protagonismo legislativo a lo largo de los años es inocultable. En la actualidad permanece en el Congreso de la Nación – su lugar en el mundo – como diputado de Encuentro Federal, una especie de remake de la consabida Avenida del medio.



Peronista, conservador de derecha, recorre el país con la fórmula que contagia Guillermo Moreno. Su presencia en el despacho de la Intendenta de Moreno forma parte de la construcción de unidad anti Milei.



Para la militancia de la Alcaldesa, la escena es la CAPACIDAD de Mariel para construir en amplitud – lo que no hace en su distrito – porque al fin de cualquier cuenta Miguel Ángel Pichetto es peronista. De allí que la foto que subió Mariel Fernández a sus redes, una cuidada teatralidad escénica, obtuvo la lluvia de comentarios en los que no hay, ni habrá, referencias fuertes a qué es y qué representa Pichetto, porque lo importante es MARIEL. Es ella quien lo recibe y, juntos, diagnostican las consecuencias económicas y sociales del gobierno de Milei.



Escribe la Jefa: «Para volver a tener un gobierno popular en la nación y continuarlo en la provincia de Buenos Aires, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos (sic)».











La devolución en redes de Miguel Ángel es una escultura semántica del status quo: «Es importante que el peronismo tenga una figura como ella, una mujer talentosa y preparada, que está llevando una gran tarea en su segundo mandato»







Mariel encarna la economía popular, el trabajo voluntario, solidario; defiende, sostiene y empodera a la mujer como protagonista de la historia; su política incluye al colectivo LGTBIQ+ que representa a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero/transexuales, intersexuales y queer; memoria, verdad y justicia con madres y abuelas de Plaza de Mayo como estandartes. La Intendenta reconoce a CFK como líder y conductora.



Miguel Ángel declaró el pasado 29 de enero que «el peronismo está liquidado si no se renueva y abandona la agenda de planeros, derechos humanos, y el Estado presente», calificando estos temas como «paparruchada» y una «estética perdedora». Propuso una renovación hacia el trabajo, la producción y un capitalismo moderno. Fue durísimo contra los Movimientos Evitas (sic) y «al género como política exhorbitante, todas tonterías que fueron parte del último gobierno y que fueron una tragedia»



Distancias tan explícitas pretenden licuarse en el ejercicio de estar juntos en el armado, frente electoral, anti Milei.



Miguel Ángel estuvo en la fórmula presidencial con Macri para impedir el regreso del «gobierno popular de Alberto y Cristina» y lograr la reelección macrista.







Ante la desmemoria colectiva (adjudicable al vértigo que pergeñan los ingenieros del caos) es razonable traer al presente que el Movimiento Evita en la Presidencia Macri, acordó administrar las «unidades ejecutoras de los planes sociales», un salto fenomenal porque enriqueció el músculo de la economía popular. En la Presidencia Macri, gobernación Vidal, municipio Walter Festa, una mujer caminaba entre los esqueletos del Plan Federal de viviendas La Perla. La cooperativa del Movimiento Evita sellaba el acuerdo (vía Pérsico) con la poderosa Carolina Stanley y asumía la reconstrucción de las viviendas abandonadas en la Presidencia Kirchner.









Mariel estaba ahí como militante, dirigenta y conductora del Evita. Siendo funcionaria de Festa no representaba la gestión local que carecía de todo vínculo con Stanley – Macri.







La historia no siempre es lineal, incluso los grandes opuestos pueden tener un pasado que los vincule y un futuro que los cobije.



