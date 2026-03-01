Dante Gebel concentra la transversalidad política

El nuevo espacio sindical Consolidación Argentina convocó a un “Encuentro Nacional y Federal” para marzo en la provincia de Buenos Aires para promover la candidatura presidencial del pastor Dante Gebel en las elecciones de 2027.



El incipiente armado territorial mediante estará conformado por siete grandes regionales, “Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo”, y cada mesa promotora regional contará con un “coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico”.



A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por Mesas Promotoras Provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”, destacaron.



La actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales, entre quienes se anotan Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo; Eugenio Casielles, diputado de la ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina deAeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT, y Walter Erviti, ex futbolista.

“Esta diversidad expresa con claridad la vocación de síntesis y diálogo del espacio, que busca integrar al movimiento obrero organizado, al sector productivo, al ámbito académico, al deporte y a distintas corrientes políticas bajo un mismo objetivo: fortalecer la unidad nacional y construir una alternativa federal para la Argentina”, expresó el espacio en un comunciado.