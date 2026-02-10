«De los 197 artículos que tiene el proyecto de Reforma Laboral no hay uno solo que defienda los derechos de los trabajadores /as»



Los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron ayer en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense un informe técnico-político titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”, documento en el que la administración provincial cuestiona severamente los orígenes de la medida y los perjuicios que acarreará su implementación sobre el pueblo trabajador.



Se trata de un texto de alrededor de 60 páginas, en el que se aborda la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desde una perspectiva constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y se advierte sobre los impactos negativos que su sanción legislativa tendrá en materia de pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos.



La actividad contó con la participación de representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales, en un encuentro en el que diversos participantes hicieron uso de la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada a nivel nacional.



El informe



El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón. Asimismo, se destaca especialmente la labor de los asesores Luis Roa, Gustavo Mariani, Lilia Alonso, Christian Alonso y Amalia Repetto, quienes participaron directamente en la redacción del informe.



El texto incluye un análisis histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, señalando continuidades en los intentos de desregulación laboral. En ese sentido, el informe advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado.



En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, y reafirmaron el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de las y los trabajadores.



Durante su discurso, Correa sostuvo que “en este Salón Dorado de la Gobernación se encuentra el mundo del trabajo, desde la educación, las organizaciones sindicales, la industria, el comercio, por nombrar solo algunos sectores. En este sentido queremos ser claros y concisos con respecto a la posición de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de este proyecto de la llamada modernización laboral. Por eso este documento lo hemos trabajado en forma colectiva”.



“De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que apoye o defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Además, la Provincia no ha sido convocada para hacer su aporte. Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral”, agregó Correa.



“Tenemos que generar la conciencia necesaria para dar el debate y no permitir que se consolide un proceso que comenzó con la dictadura y que este Gobierno nacional pretende profundizar”, concluyó el Ministro.



