«Debemos salir a la calle, dejar el miedo porque somos el pueblo y tenemos el poder»

No pide espacio y proclama salir de la tendencia pasiva o seguir el llamado de «los gordos sindicalistas» o «referentes sociales acuerdistas». Porque el hambre no se aguanta más, porque la ayuda que envía el Municipio de Moreno no alcanza (alimentos secos), Machi Cabrera, hombre de las FAR (Frente Argentino Revolucionario) convoca el próximo 24 de enero a la plazoleta de La Memoria (abajo del puente de Autopista, ingreso a Moreno) para realizar una gran olla popular y demostrar que los «invisibilizados existen».

«El 24 de enero hay un paro de esos gordos, sinvergüenzas, atorrantes y vagos, que ya tienen un arreglo con Milei, y llaman a una medida de 12 horas que nunca lo vi en mi historia, y tengo más de 60 años. Un paro significa parar el país porque hay tipo que gobierna y nos dice que puede llevar un año y medio arreglar el país, y en ese tiempo cómo le damos de comer a nuestras familias», expresa Cabrera:

