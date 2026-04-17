Kicillof se reunió con el presidente Gustavo Petro y la vice del Parlamento Europeo, Katarina Barley



En el marco de su visita oficial a España, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este viernes reuniones bilaterales con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. Además, se reunió con altas autoridades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y dirigentes que se encuentran en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista.



Al respecto, Kicillof afirmó: “En esta segunda jornada en España tuvimos una agenda colmada de reuniones con líderes de distintos países, parlamentarios y dirigentes de diversas organizaciones, con quienes compartimos la preocupación en torno a la conformación de un nuevo orden internacional”. “En esta situación de transición y cambio, nos encontramos aquí para poner en conjunto elementos, posiciones y acciones que permitan construir una expectativa de futuro mucho más positiva”, agregó.



“La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Estos encuentros son fundamentales para generar debates entre organizaciones de distinto tipo y, sobre todo, presentar una posición conjunta de rechazo a los atropellos que se están viviendo en muchos países”.



Durante la reunión con Petro, llevada a cabo en la biblioteca Gabriel García Márquez, analizaron el contexto de inestabilidad global y coincidieron en la necesidad de generar alianzas regionales en pos del bienestar social frente a las amenazas de la ultraderecha internacional.



A continuación, Kicillof se trasladó hacia el predio de FIRA Barcelona, donde se llevan a cabo las jornadas de la Movilización Global Progresista. Allí dialogó con Barley acerca de la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y los países de América Latina.



Además, el Gobernador mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Aloizio Mercadante, en el que se abordaron los avances de cara a la firma de un acuerdo en materia de cooperación e inversiones en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires.



Posteriormente, Kicillof se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del partido, Borja Cabezón, con el fin de coordinar acciones políticas a nivel global entre el PSOE y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.



Asimismo, Kicillof conversó con el expresidente de Chile Gabriel Boric, con quien coincidió en que se deben coordinar acciones entre todas las fuerzas de América Latina para contrapesar el avance de la ultraderecha.



Finalmente, el mandatario bonaerense se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank progresista que trabaja junto al Partido Demócrata de los Estados Unidos en la elaboración de proyectos. En el encuentro se acordó sostener un vínculo de intercambio.



El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.