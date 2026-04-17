El juego del miedo y la punibilidad expuesta



Las amenazas de presuntos tiroteos escolares en todo el país generan preocupación a nivel nacional y en la jornada del jueves los ministros se reunieron en el Consejo Federal de Educación para debatir cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.



Las alarmas quedaron encendidas y los mensajes adoptaron la forma que el juego reclama: viralización. Inmediatamente las autoridades cursaron los protocolos que se viralizaron más allá de la comunidad a la que fue dirigida la recomendación. Este viernes la Secretaría de Seguridad debió responder con móviles a las sospechas. La inteligencia artificial puede armar el cuadro con la foto que se replica desafiando la escasa defensa de lo verdadero. La inteligencia humana queda desbordada y en shock ante un fenómeno explicable. Si el riesgo era grande ¿por qué no fueron suspendidas las clases? Segunda consulta pública, ¿cuál fue el nivel de ausentismo provocado por el juego del miedo? El gran marco social, con sus complejidades, excede a las personas que trabajan en las escuelas públicas.



Seguramente la noticia habrá superado las expectativas de quien o quienes crearon el estado de conmoción. La justicia bonaerense receptó cientos de denuncias por los grafiti supuestamente pintados en baños de escuelas públicas.



En Moreno hubo un comunicado oficial a cargo de Jefatura Distrital que conduce Karina Ramírez. Allí queda manifestada la orden que deben cumplir las autoridades directivas de las escuelas: «….se la indicado a los equipos directivos la realización de las denuncias penales correspondientes en virtud de la gravedad de los hechos y sus implicancias legales».











Los /as trabajadores /as seguirán afrontando la cotidianeidad casi en el desamparo, impulsados a cumplir con los parches que entronizan la presencialidad, al mismo tiempo que aumenta el ausentismo. La Multicolor de La Matanza posteó un mensaje inteligente, humano, apropiado, directo:



«Lo primero que hay que clarificar es por qué se da esta situación. Porque lo que aparece en las escuelas, es el reflejo de cómo golpea la crisis económica y social: precarización de la vida, deterioro de las condiciones educativas, avance de discursos de odio emanados desde el gobierno nacional y recortes de políticas públicas para las juventudes e infancias, vaciamiento en salud mental. Rechazamos toda forma de violencia en las escuelas, pero también, advertimos que no aceptamos salidas punitivistas, que buscan convertir a las escuelas en espacios de control, vigilancia o persecución de estudiantes. Más policía, o respuestas disciplinadoras no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan. Las escuelas no pueden ni deben quedar solas frente a esta situación por eso:



Responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por la falta de recursos, la ausencia de equipos de psicología y el abandono de políticas integrales que garanticen condiciones reales de cuidado.



Rechazamos lo que desde Jefaturas Distritales y Regionales plantean de mayor responsabilidad y sobrecarga laboral para preceptores y docentes.



Exigimos de manera urgente:









* Equipos de Orientación Escolar completos en todas las instituciones y doble provisión de equipos en aquellas escuelas en las que la complejidad de las situaciones que se presentan, requieren de más personal especializado.

* Parejas pedagógicas en cada aula. Basta de sobrecarga laboral.

* Necesitamos urgente dispositivos de salud mental públicos y articulados con las escuelas, que acompañen los padecimientos subjetivos de las/os estudiantes, no respuestas improvisadas. Se requiere atender los reclamos de los hospitales, CIC y salas que necesitan mas presupuesto y mas equipos interdisciplinarios para funcionar y poder dar respuesta a la demanda compleja y creciente.