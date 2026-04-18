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sábado, 18 de abril de 2026

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«Los que militamos siempre tenemos el sueño de gobernar el distrito»

sábado, 18 de abril de 2026 1 min de lectura


Cuando las circunstancias son propicias y el trabajo goza de internalización e instalación, el militante abre la ventana de los sueños. Andrés Destéfano, concejal mandato cumplido, hombre del riñón del Frente Renovador, orgánico a la conducción de su líder Damián Contreras, realiza una lectura de presente y futuro.


Si todos juegan porque hay espacio para hacerlo, Destéfano expresa: «Todos los que militamos y conducimos parte de la política y caminanos desde hace muchos años, claro que soñamos con gobernar el distrito. Ahora, respetando los tiempos, las conducciones, entendiendo siempre que adelante está el proyecto y no las personas. Así como hay intendentes que sueñan con gobernar la Provincia, hay militantes que soñamos con conducir el Municipio»:


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


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