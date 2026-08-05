«La concejal Lorena Alderete debe responder ante la justicia, esto no puede quedar impune»



El abogado penalista Fernando Sicilia afirmó que la concejala de Fuerza Patria Lorena Alderete debe ser investigada por la Justicia a raíz de una denuncia que la señala como presunta instigadora de una falsa acusación que derivó en la detención de un trabajador municipal de Moreno durante ocho meses, quien finalmente fue absuelto en el juicio oral.











En una entrevista con Desalambrar, Sicilia explicó que la denuncia penal fue presentada luego de que, durante el debate oral, la hija de la denunciante declarara que su madre había acudido a Alderete en busca de ayuda para quedarse con la vivienda familiar y obtener un plan social. Según el testimonio de la adolescente, la entonces funcionaria le habría indicado que denunciara falsamente a su pareja.



El letrado sostuvo que ese relato quedó incorporado al expediente judicial ante un juez, un fiscal, un defensor oficial y un secretario, y remarcó que la Fiscalía retiró la acusación contra el trabajador municipal luego de escuchar esa declaración.



Para Sicilia, que no fue ni patrocina al hombre absuelto, la investigación debe centrarse ahora en determinar la responsabilidad penal de Alderete. Señaló que, de comprobarse la instigación de una falsa denuncia agravada por haber provocado la privación ilegítima de la libertad de una persona inocente, la concejala podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos.



El abogado aclaró que su planteo no busca criminalizar a la mujer que realizó la denuncia original, a quien describió como una persona en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos. Por el contrario, sostuvo que la responsabilidad principal recaería sobre quien, presuntamente, utilizó su posición institucional para inducirla a formular una acusación falsa, en lugar de asistirla mediante las herramientas estatales disponibles.



Sicilia también vinculó este caso con otros episodios que, a su criterio, muestran un patrón de utilización de recursos institucionales con fines políticos y judiciales. Mencionó la denuncia contra Marcelo García y recordó el caso de Andrea Vera, al sostener que existió una utilización indebida de mecanismos judiciales para perjudicarlos.



Respecto de la investigación en curso, indicó que la Fiscalía a cargo de Carina Saucedo cuenta con elementos suficientes para avanzar sin necesidad de volver a convocar a declarar a la adolescente, ya que hacerlo implicaría una nueva revictimización. «La que tiene que dar explicaciones es Alderete, tiene que responder a la Justicia. Esto no puede quedar impune».



Sicilia aportó además un dato que consideró revelador. El 17 de abril pasado la concejala Lorena Alderete denunció al mismo trabajador municipal y a la hija, de 14 años, que declaró en el juicio y reveló el armado de la causa contra su padre. De acuerdo con la presentación de Alderete, el episodio ocurrió en un comercio de Moreno Centro, donde aseguró haber sido insultada y amenazada por P.D.S. y la menor, motivo por el cual solicitó la presencia policial. En esa denuncia, la concejala manifestó que conocía al hombre porque «militó en su espacio» y afirmó que registraba «varias denuncias por violencia de género que fueron acompañadas por la Secretaría de Género de la Municipalidad de Moreno». Tal vez esta declaración deba incorporarse al análisis judicial del caso, ya que se produjo después de que el trabajador fuera absuelto en el juicio oral en el que la hija declaró que la denuncia original había sido falsa.



El penalista consideró además que el caso trasciende la situación particular y advirtió que una eventual impunidad terminaría perjudicando las verdaderas denuncias por violencia de género. «Hay que castigar a quienes utilizan falsamente estos mecanismos sin deslegitimar la lucha de las mujeres que sí son víctimas«, expresó.

«Nosotros no hacemos cacería de brujas, como quizás hicieron ellos con cosas políticas como el caso de Marcelo, como en este caso, como en el caso de Andrea Vera. No, nosotros no hacemos cacería de brujas» sostuvo firmemente y añadió: «Nosotros buscamos un juicio justo, un proceso justo para todos con todas las garantía. No pedimos que Alderete vaya presa. Lo que pedimos es que se investigue, y que se investigue seriamente».



El abogado, con criterio y respeto, también planteó que la Intendenta Mariel Fernández debería tomar una posición política e institucional.



«La intendenta tendría que también decir: ‘Mire, nosotros la política de género la sostenemos, pero no de esta manera’. No de esta manera, pero algo tiene que decir. No puede quedarse callada ante semejante escándalo. Se tendría que expedir de que no todo es lo mismo, para que no haya una confusión respecto de quienes sí trabajan bien en las políticas de género y funcionarias como Alderete«, concluyó.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: