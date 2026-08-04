Repudia el ataque de Milei al CONICET



El diputado bonaerense del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Christian «Chipi» Castillo, presentó un proyecto de repudio contra el Gobierno nacional por la decisión de no renovar las becas de 400 investigadores posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), una medida que, según advirtió, pone en riesgo la continuidad de numerosas líneas de investigación científica.



Las becas vencieron el pasado 31 de julio sin que la administración de Javier Milei dispusiera una prórroga que garantice la continuidad laboral y salarial de los investigadores afectados.



En los fundamentos de la iniciativa, Castillo sostuvo que la situación «resulta especialmente grave porque no existe una instancia inmediata que permita garantizar su continuidad», y alertó sobre las consecuencias que tendrá la interrupción de los proyectos científicos en marcha.



El legislador explicó que el cronograma oficial del CONICET prevé que la próxima convocatoria para nuevas becas se realizará entre el 18 de febrero y el 5 de marzo de 2027. En ese escenario, los investigadores quedarían aproximadamente un año sin ingresos y sin una vinculación institucional que les permita desarrollar sus tareas.



Desde el Frente de Izquierda señalaron que la decisión implica un nuevo ajuste sobre el sistema científico nacional y advirtieron que la pérdida de recursos humanos altamente calificados afecta no solo a los trabajadores involucrados, sino también al desarrollo de la investigación pública en el país.



Con este proyecto, Castillo busca que la Legislatura bonaerense exprese su rechazo a la medida y reclame al Gobierno nacional la adopción de mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los investigadores y de las líneas de trabajo que llevan adelante en el ámbito del CONICET.