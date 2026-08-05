«Nos da mucha alegría ver la escuela tan linda»: la recorrida de Mariel Fernández por la Primaria 49



Dos días después de la actividad realizada por el octavo aniversario de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, encabezada por funcionarios provinciales, dirigentes sindicales y militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Moreno, la intendenta Mariel Fernández recorrió la Escuela Primaria N° 49 «Nicolás Avellaneda», donde ocurrió la explosión del 2 de agosto de 2018.



La visita tuvo lugar el 4 de agosto y fue difundida por la propia jefa comunal en sus redes sociales. En la publicación compartió imágenes junto a estudiantes, docentes y directivos del establecimiento, destacó las obras ejecutadas en la escuela y reivindicó las políticas impulsadas por el Municipio en materia de infraestructura educativa.



«Visité la Primaria Nº 49 ‘Nicolás Avellaneda’, la escuela donde trabajaban Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Junto a la directora, Elida Cisterna, recorrimos la escuela y saludamos a las y los chicos«, escribió.



Fernández sostuvo que durante este año se realizaron tareas de mantenimiento y destacó la incorporación del terreno lindero para el desarrollo de actividades escolares.



«Celebramos las obras de mantenimiento general que hicimos este año y la incorporación del terreno lindero que cedimos para proyectos culturales y deportivos de la escuela«, expresó.











En el mensaje también aseguró que la gestión municipal continúa trabajando para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.











«Nos da mucha alegría ver la escuela tan linda, con vida y alegría. Sabemos que falta mucho, pero desde el primer día que asumimos el gobierno municipal hacemos esfuerzos para mejorar todos los establecimientos educativos y que la comunidad educativa pueda trabajar y estudiar en lugares dignos«, afirmó.



Al referirse a la memoria de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la Intendenta señaló: «Sandra y Rubén siempre están presentes, y los honramos en cada acción con la que cuidamos a nuestras chicas y chicos como lo hicieron ellos con tanto amor y dedicación. Que se haga Justicia y que cada aniversario de su partida renueve nuestro espíritu de lucha».



La recorrida se produjo 48 horas después del acto conmemorativo del 2 de agosto, organizado por sectores identificados con el MDF Moreno, junto a funcionarios provinciales y representantes gremiale.



En paralelo, otros sectores sindicales y docentes realizaron una movilización independiente para reclamar que el 100% del Fondo Educativo sea destinado a infraestructura escolar, al sostener que, ocho años después de la tragedia, aún persisten graves problemas edilicios en numerosas escuelas del distrito.