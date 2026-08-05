138 años de la Sociedad Francesa de Moreno



El sábado 5 de agosto de 1888 se fundó la Unión Francesa de Moreno, Sociedad de Socorros Mutuos, convirtiéndose en la tercera y última entidad de este tipo, creada para agrupar a los residentes de esa nacionalidad en el distrito, luego de las sociedades Italiana y Española.



En medio del pico de la ola inmigratoria gala al país, la iniciativa de dar vida a la institución había surgido en una comida realizada el 14 de julio de ese año para celebrar la fiesta nacional francesa. Al igual que las otras entidades mutuales, la Sociedad Francesa fue creada para mantener las costumbres y tradiciones de su patria y brindarse ayuda entre connacionales, frente a riesgos o necesidades, atención médica, remedios y un sepelio digno en caso de fallecimiento.



En el marco de la celebración navideña, recién el domingo 25 de diciembre de 1904 la Sociedad Francesa inauguró su sede social con un amplio programa de actividades, la participación de la banda municipal, recepción de autoridades y vecinos. Por la noche se llevó a cabo una velada danzante que culminó a la una de la madrugada.



En su salón funcionó el Cine Teatro París, que con el correr de los años llegó a ser centro de relevantes actos sociales y culturales de la comunidad. En el edificio, ya adquirido por la municipalidad, en 1986 fue inaugurado el Teatro Municipal Leopoldo Marechal.



Por su parte, la Sociedad Francesa cambió de domicilio en repetidas ocasiones, aunque manteniendo vigente su espíritu y, rumbo a sus 150 años de existencia, continúa con su labor.