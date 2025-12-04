«Defender la producción y el trabajo local es un acto de soberanía»



Semana de trabajo en defensa de la economía local y popular. Los apicultores que producen «naturalmente» observan en la Plaza San Martín qué es y cómo se mueve el mercado. Reconocen las largas fauces del modelo que abre las fronteras y destruye lo nuestro.



Aún en condiciones de imposible competencia, las carpas del IMDEL son locales móviles porque «cada compra local es un puesto de trabajo que se preserva».











Aníbal Duarte, Juan Torino, Jorge Villa, productores apícolas y Jony Anze, productor agrícola, hablaron con Desalambrar del trabajo local, la producción, el acto permanente de sentir la batalla por la soberanía y el cierre del año, otro diciembre a pura motosierra.



