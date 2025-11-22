«Desde la última etapa de West las tasas aumentan por encima de la inflación, el contribuyente no da mas»

Indicadores, medición constante, relación permanente. Esa fuente que genera el 70 por ciento del trabajo en Argentina siempre aguarda una señal simple: condiciones macro sostenibles, sin leyes que modificar. Las pequeñas y medianas empresas son una marca argentina.



CAME, en la voz de Salvador Femenía, hombre también de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP), refiere al enmarañado mundo de las tasas que se volvieron impuestos. En nuestro distrito la Tasa Seguridad e Higiene es la mas alta y significativa:



Fuerte aumento de tasas y ajuste salarial, el modelo Fernández, La Capitana de Moreno.



Para Salvador Femenía se trata de un esquema que se repite en todo el Conurbano bonaerense y que «puede tener una justificación para dar porque bajan menos recursos de Nación a las provincias y de allí a los municipios, pero esto viene de la última parte del gobierno de Mariano (West), las tasas municipales aumentaban por encima de la inflación, y se aplastaban las escalas. El ajuste siempre lo termina pagando el contribuyente que no da más; lo paga la gente común y el comerciante porque tiene menos excedente. Hace 20 años que existe una presión tributaria, directa o indirecta, como contrapartida hay un cincuenta por ciento de informalidad. Habría que hacer un estudio acerca de la cantidad de industrias y comercios que cerraron o bien bajaron las persianas pero trabajan a puertas cerradas».



La entrevista recorrerá el paquete de proyectos que impulsa Milei en el Congreso. el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, ¿puede destruir la política comercial e industrial de nuestro país?



