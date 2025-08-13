Docentes bonaerenses: oferta del 5 por ciento en dos tramos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofertó a los gremios en el marco paritario una recomposición salarial del 5 por ciento en dos tramos, 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, sobre la base de los haberes vigentes al mes de julio.



La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre.



Según el comunicado oficial del FUDB, en agosto el sueldo de un docente del nivel inicial con jornada simple quedaría en $700.000. Esto implica un aumento acumulado del 25,9% en lo que va del año contra una inflación acumulada hasta junio del 15,1%, según el último reporte del INDEC.



Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se indicó que con este esquema, un preceptor pasaría a cobrar $600.070 en agosto y $614.690 en octubre; un maestro de grado inicial, $700.000 y $713.217, respectivamente; un maestro de grado con 5ª hora, $882.991 y $900.672; y un profesor con 20 módulos, $905.433 y $927.518.