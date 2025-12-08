El agua en Mendoza no se negocia, el pueblo en la calle

Tras las filmaciones que surgieron de la represión brutal y detención ilegal dentro de la Legislatura por parte de policías y su comisario a mando del operativo, quienes agredieron a las personas detenidas en una manifestación pacífica, el Dr. Enrique Jasid del Centro de Profesionales por los DDHH. expresó qué medidas tomar para la marcha masiva en defensa del agua convocada para el 9 de diciembre.



En diálogo con Radio Comunitaria Cuyum, el abogado habló el pasado 5 de diciembre en el programa Entre mate y mate, respecto a las preocupaciones que naturalmente surgen por parte de quienes quieran participar en la movilización pacífica del 9 de diciembre en defensa del agua pura y contra los proyectos mineros contaminantes.











El 23 de octubre pasado, hubo una manifestación en la Legislatura de Mendoza. Cerca de las 20.30, la policía decidió salir de cacería, como denuncia el abogado Alfredo Guevara, que suele intervenir en casos de derechos humanos.



El primero en ser detenido fue Martín Iglesia, un trabajador municipal que había concurrido con su familia. La segunda, Liza Rule Larrea, quien, además de ser artista, fue parte de H.I.J.O.S e integra Contraimagen. En ambos casos, fueron ingresados, a los golpes, al edificio de la Legislatura.



A Liza la acusaron de haber tirado una valla y, con eso, haberle generado una “excoriación lineal con costra hemática de un centímetro de longitud” al comisario inspector Mario Riili, jefe departamental 1 de la Policía de Mendoza. En las fotos aportadas en la causa, se ve que tiene un leve rasguño. A Iglesia lo acusaron de haber tirado vallas y haber pateado a un efectivo policial. Estuvieron 50 horas detenidos sin saber de qué los acusaban.



Si bien Guevara había presentado una denuncia por apremios ilegales tan pronto como tomó conocimiento que estaban detenidos, recién en las últimas horas aparecieron las imágenes que muestran cómo actuó la policía.