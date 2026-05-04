Mariel en campaña: «Nadie pierde la esperanza de recuperar la Argentina del trabajo con el próximo Gobierno”

GACETILLA DE PRENSA –



La intendenta de Moreno compartió un encuentro con el intendente Gastón Granados, dialogó con comerciantes del centro del municipio y recorrió la feria La Trocha.



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, llevó adelante una recorrida por el partido de Ezeiza con una agenda centrada en el encuentro y el contacto directo con comerciantes, vecinas y vecinos.



La jornada comenzó con un encuentro junto al intendente Gastón Granados, del que también participaron el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Alejandro “Lalo” Contreras, y la diputada provincial Noelia Saavedra. Durante el encuentro intercambiaron miradas sobre la situación actual de los municipios y los principales desafíos de la gestión en este contexto económico y social.



Luego, Fernández mantuvo una charla con comerciantes del centro de Ezeiza, donde pudo conocer de primera mano las realidades del sector, las dificultades que atraviesan y las estrategias que implementan para sostener sus actividades en un escenario complejo. “A pesar de los esfuerzos en la infraestructura que realiza el Municipio, las ventas bajan. A su vez, nadie pierde la esperanza de recuperar la Argentina del trabajo con el próximo Gobierno. Pero los comentarios se replican en toda la provincia de Buenos Aires, la situación no da para más, necesitamos estar en unidad para salir adelante”, afirmó Fernández.



La agenda continuó con una recorrida por la feria La Trocha, un espacio de encuentro y actividad económica local que reúne a emprendedoras, emprendedoras, feriantes y la comunidad. Sobre esta visita, Mariel Fernández afirmó: “No está fácil, me dicen, pero encontrarse en un marco de solidaridad y apoyo mutuo es mejor que quedarse en casa. El pueblo bonaerense es profundamente solidario, vamos a salir de esta situación como otras veces. El pueblo es soberano. Ya no creen en el gobierno nacional que los abandona”.



En una nueva recorrida por la provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández compartió intercambios con vecinos y vecinas, reafirmando la importancia de la presencia territorial y el acompañamiento a las economías locales en un contexto de creciente complejidad social y económica.