El mínimo del boleto de colectivo cerca de los 1000 pesos



El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires sube un 11,16 % a partir de hoy.



El ajuste combina la fórmula mensual —inflación más dos puntos porcentuales— con un adicional vinculado al precio del gasoil, uno de los insumos clave del sistema. Sin ese componente extra, la suba hubiese sido del 5,4%, en línea con el último dato disponible del IPC más los 2 puntos que se le añade por el atraso.



Boleto de colectivo en PBA



* Mínimo (de 0 a 3 kilómetros): $968,57

* de 3 a 6 KM: $1.089,64

* de 6 a 12 KM: $1.210,71

* de 12 a 27 KM: $1.452,85

* Más de 27 KM: $1.708,07



Los precios son con la SUBE registrada.



En el conurbano circulan 321 líneas —entre provinciales y municipales— que concentran cerca de 4 millones de viajes diarios en días hábiles. Además, el sistema tiene una fuerte dependencia de los trayectos cortos: el 41% de los usuarios paga el boleto mínimo, por lo que cualquier variación en ese tramo se siente de manera directa en el bolsillo.



En paralelo, el aumento vuelve a dejar en evidencia la fragmentación del sistema de transporte en el AMBA. Hoy conviven tres esquemas tarifarios distintos: el de la provincia, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de las líneas nacionales. Esa división genera diferencias significativas en un mismo recorrido, dependiendo de qué colectivo se tome.



Actualmente, el boleto mínimo es de $968,57 en territorio bonaerense, $753,74 en la Ciudad y alrededor de $700 en las líneas nacionales. La brecha puede llegar hasta el 38%.

FUENTE: Filo.news