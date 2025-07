El colectivero de tu vida, mensaje a los morenenses para recuperar la política

ELECCIONES 2025 –



El primer precandidato a concejal por el frente Somos Moreno brinda el servicio de transporte público a vecinos /as desde hace 30 años. Es colectivero, empleado de la Transportes La Perlita. Se define como «innovación justicialista» y pone en valor que personas del sector privado se involucren en la política con el fin de «recuperar espacios como el Concejo Deliberante».



Hugo Romero nació en CABA, lo que hoy se conoce como la villa 1.11.14. En 1977 llega a Moreno luego del desalojo, teniendo su padre la posibilidad de comprar un terreno. Pasaron 48 años de aquel momento y el «Negro», colectivero y justicialista afronta un viaje.



Subió al tren de la política convencional que aspira a romper los extremos y polarización. Romero encabeza la lista de concejales /as de Somos Moreno, frente político que integran los partidos Unión Cívica Radical, el Socialismo, la Coalición Cívica. El precandidato reconoce al Intendente de Tigre, Julio Zamora, a Randazzo y al gringo Schiaretti.



Hombre de barrio, morenense, conoce al pueblo que se traslada en busca del pan para la mesa. Romero no duda en decir que Moreno es Ciudad Dormitorio y que la mayoría de los /as dirigentes /as que hacen política creen que el distrito es que se ve a partir de las 10 de la mañana.



Entrevista completa en Desalambrar Moreno: