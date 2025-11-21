«El conocimiento que brinda la UNM es democrático, inclusivo y de calidad para los pibes y pibas de todos los barrios de Moreno»

Ambiente saludable, fresco, que renueva fuerzas sin mover cimientos. Es que allí, en la Asamblea universitaria, respiran profundamente algunos y algunas que pensaron, proyectaron y ejecutaron una política pública que los trasciende.



El Dr. Marcelo Mauro Gradín, ex Secretario de Gobierno municipal, Juez en el Departamento Judicial de Morón y Titular de la Cárrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Moreno, posee la capacidad de transmitir un caudal de sensaciones que conducen a una síntesis de pensamiento y acción.



La pandemia, el coronavirus, cuando el mundo entró en el encierro, «fueron las universidades quienes crearon el antídoto, las vacunas», destaca Gradín con una fuerza que conecta con la UNM, el proyecto, la ESPUNM, lo popular de inclusión y calidad: «Lo importante para decir en una Universidad como la de Moreno es que el conocimiento es democrático, es inclusivo, es de todos, antes o históricamente era elitista, excluyente, solo unos pocos tenían el monopolio del conocimiento. Acá cualquier pibe viene y se forma, desde el secundario con la ESPUNM donde se brinda robótica, por ejemplo. Todos los chicos que han obtenido premios son de nuestros barrios humildes. Si no existiera la UNM ni loco se hubiesen equiparado las posibilidades para ellos. Eso hace que valga la pena estar aquí».



