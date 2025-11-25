El deshielo arrancó

Hay muchos efectos que explican el cambio climático, causas y consecuencias de la larga mano del hombre. Lo mismo sucede en la admitida política, palabra que encierra todo y abre infinitas interpretaciones. Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, tomó la decisión de armar una lista (para las elecciones de septiembre) dejando fuera de juego a dos estructuras que son pilares de Fuerza Patria: el Movimiento Derecho al Futuro, conducido por Walter Correa; y el Frente Renovador bajo el liderazgo de Damián Contreras. Vale considerar que ambos son funcionarios provinciales en áreas importantes, Trabajo y Transporte.



Si en septiembre Mariel no ofreció dudas y ejecutó su plan, en el cierre de octubre el pase de facturas resultó inevitable. Los lugares soñados y prometidos por la comandancia camporista a La Capitana de Moreno fueron volados de un plumazo.



Transcurridas las elecciones, es factible pensar que el encuentro de la semana pasada entre Mariel Fernández y Damián Contreras haya tenido un ida y vuelta que no responde solo a la coyuntura sino a los modelos de concepción y acción política que son algo mas que distintos, sin llegar a ser opuestos. Pregunta ¿hubo resquicio para hablar del futuro inmediato del gobierno local, es decir, si la gestión evalúa proponer a las dos corrientes de Fuerza Patria espacios de construcción recíproca? Nada se sabe, ninguna fuente comenta, muchos menos informa.



La “cumbre” responde a la necesidad y obligaciones existentes. La Capitana de Moreno prometió una revolución en materia de transporte, el fin del monopolio La Perlita que es, ni mas ni menos, que la empresa morenense que genera más puestos de trabajo en el distrito.



Como olvidar que la campaña electoral de septiembre contó con el spot de Mariel solicitando el voto para asegurar un nuevo pliego de concesión ya que el actual vence el año 2026. De posteos y mensajes en cuentas oficiales, adjuntar la reunión de La Alcaldesa con el gobernador Kicillof fechada el 7 de octubre: «Con nuestro gobernador, Axel Kicillof, conversamos sobre el servicio de transporte público en Moreno y en la Provincia de Buenos Aires. Le acerqué un informe sobre cómo funciona el sistema en nuestro municipio, para estudiarlo, mejorarlo y planificarlo como un servicio público que responda a los intereses de las y los morenenses (sic)».



Un mes después se produce el «deshielo». Tal vez porque el gobernador remitió a su Ministro de Transporte (Marinucci) y éste al Subsecretario de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Damián Contreras, la tarea de escuchar a la Intendenta, poner a disposición la información y la experiencia con la que cuenta el funcionario bonaerense, que es un dirigente histórico de Moreno con amplio conocimiento en materia de transporte público.



Posteó Mariel el 18 de noviembre: «Nos reunimos con el subsecretario de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Damian Contreras, para conversar sobre la nueva propuesta del sistema de transporte público que estamos planificando para nuestro municipio. Contamos con su disposición para acompañar el mejor proyecto para el pueblo de Moreno«.



Al día siguiente Contreras mantuvo el encuentro con los Secretarios de Tránsito y Transporte y Justicia, Martín Fraiz y Nahuel Berguier. Por supuesto que era infaltable la presencia de la diputada provincial Noelia Saavedra, cuadro de extrema confianza de Mariel, que tomaba nota en su Netbook mientras chateaba e interactuaba.

Estuvo presente el concejal Lucas «El Hornero» Franco, hombre que hizo su carrera política, entre otros temas, peleando contra el monopolio de La Perlita, que enfrentó a la corporación y puso el cuerpo (literal).



«Mi compromiso como Subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires es trabajar para mejorar la movilidad de nuestros vecinos y vecinas, tal como venimos trabajando con el ministro @marinucci.martin en toda la provincia» escribió en sus redes Damián Contreras.



Moreno tiene, por declaración del bloque marielista en el Concejo Deliberante, una emergencia en materia de transporte. La comunidad con sus fuerzas vivas espera recibir el ante proyecto del nuevo y revolucionario pliego de transporte. También conocer el plan que habría realizado la Universidad Nacional de San Martín como aporte sustencial al debate.



Fuentes muy cercanas a la gobernación hacen saber que el pedido económico de Mariel hacia el gobernador Kicillof fue escuchado, se tomó nota y dirigido a las áreas competentes.



El que quiera leer que lo haga. Quien desee comprender gestión y poder… la película en tiempos de crisis está rodando.