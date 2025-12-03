«El gobierno de Milei arrastra a que la gente se cuelgue para tener luz»



El ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) incumplió con sus deberes pero garantizó un paquete financiero que hará feliz a EDENOR y EDESUR. En esta Navidad las concesionarias habrán cobrado tres boletas en dos meses, lo que representa un 100 por ciento de aumento. Ni el ENRE, mucho menos las empresas, informaron las causas del fenomenal golpe que reciben los usuarios /as.



El pasado 31 de octubre se publicó el cambio de medición en el Boletín Oficial, sin mediar publicidad alguna, el primer aumento del 50 por ciento ya fue cargado y distribuido.



Como Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Ricardo Vago explica los alcances de la medida que «carecía de comunicación y/o explicación que la propia resolución del ENRE lo exige» porque se trata, concretamente, de pagar un mes por adelantado, porque las compañías, EDENOR y EDESUR, «coincidieron en plantear que resulta necesario y conveniente adecuar la operatoria del actual proceso de lectura, que fue implementado a partir del dictado de la Resolución ENRE N° 1 de fecha 29 de enero de 2016 y que instruyó a las concesionarias a facturar a los citados usuarios de Tarifa 1 con periodicidad mensual, el importe resultante de la medición bimestral de sus consumos«.



Por el contexto económico y la capacidad adquisitiva de los usuarios /as del servicio eléctrico, el aumento del 100 por ciento en dos facturaciones (noviembre y diciembre) puede llevar a «que la gente deba colgarse para tener luz», analiza el Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Ricardo Vago.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: