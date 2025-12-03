El gobierno municipal saneó un gran negocio para URBANA SRL y se quedó con tierra

Fue su última sesión en el Honorable Concejo Deliberante y había preparado una intervención respecto a los expedientes vinculados con un gran acuerdo de la Municipalidad de Moreno y la empresa URBANA S.R.L, además de la venta de calles públicas a la empresa AVON y el Country San Diego. Cuando Gisele Agostinelli solicitó permiso para concurrir al baño, en un abrir y cerrar de ojos el «oficialismo» aprobó los expedientes sin dar detalle alguno de las «operaciones» inmobiliarias.











«Veníamos de una sesión bastante lenta, pero cuando llegaron a la Comisión de Legales fue todo express. Es curioso que no hablará el oficialismo porque en la comisión referían que le estaban ganando a las empresas, pero la realidad está un poco alejada del discurso», advierte, una vez más, Gisele Agostinelli, que remarca el caso de Urbana SRL, una empresa sin actividad, que cede un 60 por ciento de la tierra que poseía al Municipio para sanear todo el paquete y quedarse con un 40 por ciento de los lotes que están dentro del proyecto urbanístico, ambiental e inmobiliario Distrito Ecológico Roggero.



«La empresa que tenía algo que no podía vender, que no podía hacer nada porque había un 60 por ciento que corresponde a otras personas, a partir de homologar el convenio que firmó la Intendenta con URBANA SRL, podrá escriturar el 40 por ciento de los lotes porque además se le exime la deuda. Imaginate si no es un beneficio para URBANA. Ahora, el otro 60 %, los otros dueños, ¿qué va a pasar? Bueno, el municipio escriturá la tierra a su nombre», describe la concejala que finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre y deja un buen interrogante: «El expediente que impulsó el gobierno, que tiene SEIS CUERPOS, no dice en ningún párrafo lo que quiere hacer con la tierra, si será en beneficio de la comunidad, como por ejemplo hacer viviendas sociales. No hay nada que informe la planificación o destino que le quieren dar a esos lotes».



