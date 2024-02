El IMDEL, la policía, toda la fuerza contra la economía popular no regulada

El gobierno municipal combate el modelo nacional de Milei pero en Moreno no hay espacio para la economía popular que carece de aprobación. Si la crisis empuja a encontrar mínimas respuestas, vender para subsistir integra los paisajes comunes. En la noche de ayer los /as manteros que extendieron sus ofertas en la Plaza Mariano Moreno recibieron la fuerza del Estado. Trabajadoras municipales del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) decomisaron con el acompañamiento de la Policía Bonaerense y su élite de Aproximación. Fuentes oficiales en off explican que «la cantidad de vendedores fue creciendo en las últimas semanas» y que la «mayoría no es de Moreno», pero «se intentaba relocalizarlos».

Quienes solo buscan sobrevivir pidieron a los gritos que no se lleven la mercadería. Hay dos versiones y un video. La oficial (en off) afirma que «los vendedores se pusieron violentos, que golpearon a una trabajadora del IMDEL y la policía actuó deteniendo a dos personas».

La no oficial señala que la Municipalidad cargó la mercadería en bolsas. Realiza el procedimiento de orden y regla porque no hay crisis que rompa los principios. Efectivos policiales usan la fuerza, golpean y detienen a quienes desafían la sana convivencia, a quienes pedían que no se lleven esa mercadería que les permite subsistir.