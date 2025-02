El kicillofismo con un golpe Secco

Cristina Fernández de Kirchner encabeza la reunión del PJ. En la histórica sede la calle Matheu 130 se escucharán voces que definan la táctica política – electoral pero sin poseer la centralidad.

Ocurre que Axel Kicillof marca agenda, juega adelantado y obtiene resultados. Oscar Parrilli, espada de la ex presidenta de la Nación no ahorró críticas al lanzamiento de un espacio al que define como anti Cristina.



El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es la herramienta del frente popular que envía mensaje descifrable: prescindimos del sello del PJ.



Si hay fumata blanca o guerra interna (dos escenarios probables), el lanzamiento del MDF significa que «no hay marcha atrás del gobernador Axel» y que el proyecto 2027 continúa su marcha. Sin PASO a nivel nacional, tampoco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una cuestión de tiempo el anuncio que en la Provincia tampocó podrán celebrarse las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La estrategia de DESDOBLAR es contraria a la táctica de CFK de vincular la contienda.



Kicillof desea provincializar la puja para ganar la contienda, vencer a Milei en el campo de batalla bonaerense, ratificar que él es el FUTURO. Un ex kirchnerista agita las aguas. Mario Secco, Intendente de Ensenada, defiende el proceso que conduce Axel con un lenguaje directo: «No somos rompedores. Algunos compañeros se creen dueños de la verdad, y si no estuvieran cerca de Cristina Kirchner no los escucha nadie”, declaraciones a Futurock.



El flamante MDF es contra Milei, por lo que Mario Secco afirmó: «Es un movimiento en contra de Milei, no de los compañeros. La derecha está corrigiendo para el 2027, Milei es un mamarracho, un desastre, ya sabemos qué clase de hijo de puta es. ¿Cuál es el problema de que estemos construyendo una propuesta? No me gustó Scioli, no me gustó Alberto, no me gustó Massa, e igual me encolumné. El gobernador es el 40% del país, no es un pelotudito, es muy inteligente y muy sano. En la provincia de Buenos Aires las decisiones las toma el Gobernador, es el que tiene la lapicera y quien tiene que hacer la lista. ¿Quién la va a hacer? La tiene que hacer el gobernador».