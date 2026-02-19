El «marielismo» corta Autopista en rechazo a la Reforma Laboral de Milei



Jueves de paro general, día en que la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a sancionar la Reforma Laboral.

Autoridades del gobierno municipal, figuras que nacieron al calor de los piquetes, resistencia activa en las calles, construcción territorial, conducen la protesta. Salen a dar testimonio y cantan sobre el corte que realizan en Autopista del Oeste y Ruta 23, mano Capital Federal: «…traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón».



La columna que corta la vía rápida hacia Capital Federal solo lleva una bandera:







La Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.



La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.



El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira. Un dato importante: La Libertad Avanza retiró el artículo 44 sobre las licencias por enfermedad.