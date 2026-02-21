El MDF sigue jugando en el partido grande, el acuerdo en el PJ no frena esa marcha



Matías Irrazabal explica la causa que desactivó la interna del PJ en Moreno. En consonancia con la mayoría de los distritos primó la razonabilidad y el acuerdo político se volvió un bálsamo. La unidad es otra entidad que sigue vacía de mayores contenidos. El Movimiento Derecho al Futuro acentuará la construcción local, proyectando la centralidad provincial y nacional de Axel Kicillof, dejando en claro que «no hubo negociación ni puente con el marielismo» para integrar la lista local debido a que las diferencias son inzanjables.



«No vamos a claudicar en la lucha por el Moreno que queremos, tenemos en claro que la única pelea que se pierde es la que se abandona, y el MDF seguirá con mas ganas recorriendo los barrios, al lado de todos, junto a los compañeros /as que fueron relegados, ninguneados, porque no queremos dar solo una disputa sino gobernar Moreno», declata Irrazabal, congresal por el PJ morenense.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



