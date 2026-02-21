Desalambrar

El MDF sigue jugando en el partido grande, el acuerdo en el PJ no frena esa marcha

sábado, 21 de febrero de 2026 2 min de lectura


Matías Irrazabal explica la causa que desactivó la interna del PJ en Moreno. En consonancia con la mayoría de los distritos primó la razonabilidad y el acuerdo político se volvió un bálsamo. La unidad es otra entidad que sigue vacía de mayores contenidos. El Movimiento Derecho al Futuro acentuará la construcción local, proyectando la centralidad provincial y nacional de Axel Kicillof, dejando en claro que «no hubo negociación ni puente con el marielismo» para integrar la lista local debido a que las diferencias son inzanjables.


«No vamos a claudicar en la lucha por el Moreno que queremos, tenemos en claro que la única pelea que se pierde es la que se abandona, y el MDF seguirá con mas ganas recorriendo los barrios, al lado de todos, junto a los compañeros /as que fueron relegados, ninguneados, porque no queremos dar solo una disputa sino gobernar Moreno», declata Irrazabal, congresal por el PJ morenense.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


