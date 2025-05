El Municipio demolió construcciones populares en La Gloria II, ¿va por más?

En la génesis de su historia algunos recordarán un ejército cumpliendo con el lanzamiento ordenado por el Juez de Paz, Dr. Radrizzani. Dos décadas después aquel asentamiento es HOY Barrio La Gloria II, con la infraestructura que tiene el diseño de sus habitantes. Hay viviendas que se elevan mirando los cursos de agua.



Con esta historia que no es desconocida, Obras Particulares de la Municipalidad de Moreno acude ¿a un llamado? o por recorrida territorial observa, detecta y ¿avisa?







En la esquina de Lavarden y Azteca, donde existe un puente, una zanja pequeña, allí en uno de sus vértices había dos construcciones.



Acta oficial labrada el día 21 de mayo, obras en procesos de construcción sin obtener los permisos correspondientes. Se indica el Código de Faltas, Ordenanza 5640, artículo 150: falta de cartel de obra. Esa infracción no habilita demoler.







Se habría colocado una faja en algún lugar, que decía SUPERVISIÓN.







Tres días después, el sábado 24 de mayo, llegó la avanzada comunal. Funcionarios /as municipales de varias secretarías conducen la obra de «demolición» y ampliación de una zanja que ahora es un pequeño canal.





Esta tarde un grupo de vecinos /as solicitaron un espacio para exponer la gigantesca preocupación que produjo el accionar del gobierno de La Capitana de Moreno. El interrogante lo expresa uno de los propietarios de las obras derrumbadas quien «le dijo a los /as funcionarios /as que podía aceptar desafectar la mitad de su vivienda» pero el problema está en que atrás de su casa hay muchas unidades populares, habitacionales, que se edificaron cerca del curso de agua, construcciones consolidadas en el tiempo. Tema importante: el último gran temporal no afectó tanto esa zona del barrio.



Fallas de comunicación, ausencia de respuestas claras, planificación espontánea, avance de la fuerza estatal, un paquete de poder que provoca angustia en tiempos donde manda la crueldad.

No es Nordelta sino La Gloria II, un barrio forjado por las comunidades: