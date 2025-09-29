«El oficialismo firma sin leer su dictamen de una ordenanza dirigida al gobernador»



TRANSPORTE EN EMERGENCIA –



Último jueves de septiembre, sesión ordinaria con tema de excluyente y, podemos indicar, exclusivo.



La gestión Mariel Fernández cuenta con el poder y la obligación de hacer cumplir el contrato que existe con Transportes La Perlita, pero no está ahí el «impulso» sino en marcar una agenda provincial más que local, una concebida jugada de instalación.



La ordenanza, como lo expresamos desde este medio, es solo una declaración política que «anuncia una vez mas la emergencia en materia de transporte público de pasajeros», observando que el pliego actual es obsoleto, que en diciembre debe cambiar la fórmula que define los costos subsidiados y Moreno necesita más.



Gisele Agostinelli, concejala de JxC, habló en el recinto para exponer el rechazo a un proyecto que no ordena ni decida nada para los /as usuarios /as: «La verdad que no entiendo qué es poner en debate. Imaginémonos al punto tal de que no existe el debate que los concejales del oficialismo van y firman un dictamen sin siquiera leerlo. Imagínense la discusión, no existió la discusión. En esa comisión particularmente existieron otras discusiones, pero eso no existió».



En forma directa la legisladora le comunicó al bloque marielista: «Esta ordenanza no tiene un plan, no es una política pública y no es una solución. La verdad que no resuelve, no proyecta y no planifica nada, porque no hay un solo objetivo, no hay una mesa de trabajo, porque hablan de debate y no invitan a nadie. La ordenanza ni siquiera plantea sumar a las áreas involucradas».



Inmeditamente Agostinelli si dirigió al miembro informante Lucas Franco y expresó: «Habla de debatir de cara a la comunidad, y lo dice el concejal que desde hace muchos años habla del tema, inclusive parte de los que hoy son gestión integraron otros gobiernos que votaban este pliego. Pero habla de debatir con la comunidad cuando no es así, esta emergencia es mandar un mensaje político al gobernador. Hay que decirle a la comunidad que en el año 2022 se declaró la misma emergencia y no sirvió para nada».



