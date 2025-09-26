Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 25 de septiembre de 2025

«El periodismo sigue siendo indispensable»

jueves, 25 de septiembre de 2025 2 min de lectura

Jornadas de Comunicación Social en la UNM, comienzo del XXVII Congreso de Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo. Aixa Boeykens, Presidenta de la REDCOM, brindó efectivas respuestas antes de abrir el evento nacional:


El periodismo ¿está en proceso de extinción o hay que hacer redes para sostenerlo?


Creemos que el periodismo está viviendo una situación crítica, sobre todo en lo que tiene que ver con el día a día y la la precarización laboral, pero también creemos que el periodismo sigue siendo indispensable y necesario, que está reconfigurándose, pero que no puede desaparecer. Necesitamos el trabajo del periodismo y de las periodistas para ese trabajo de construcción y mediación de lo que pasa en nuestra sociedad.


¿Qué objetivos persigue la REDCOM?


Reúne a las carreras de las universidades de todo el país. Somos 38 carreras, la mayoría son universidades públicas de todo el país donde damos clases de comunicación, de periodismo y nos reunimos para intercambiar conocimiento, pensar líneas de acción, ahora tenemos un sondeo de opinión pública de la inserción de los graduados. En este XXVII Congreso, de docentes y estudiantes, han venido de Chilecito (La Rioja), Tucumán, Córdoba y Entre Ríos.

