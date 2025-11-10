«El peronismo enfrenta una nueva oportunidad de reconstrucción»

«La crisis es una gran oportunidad«, textual de Germán Luján, cuadro político de la Corriente Nacional de la Militancia. Ese frase para que sea concepto debe cargarse de valores, principios y acciones para dejar de ser un «lugar común».



Si el pueblo solicita respuestas, si las bases envían señales, hacia dónde se dirigen o quien las escucha. Allí adopta un gran espacio el liderazgo o quien lo representa. Luján entrega una respuesta inquietante: «Hoy la militancia o la estructura política es una más de las minorías que existen, como el ambientalismo, los movimientos LGTB, digamos, pero éstas son supertransversales a a la política y más amplias».



De inicio el entrevistado marca su postura del qué hacer: «Creo que el peronismo se enfrenta a una nueva oportunidad de reconstrucción, lo hace permanentemente pero en los últimos tiempos tuvo más que ver con lo electoral o disputas de poder que con las respuestas que pide el pueblo».



Si la batalla no solo es la territorial sino virtual, sobresale la concepción de crítica constructiva que ofrece el dirigente peronista: «En el tema de las redes en líneas generales pasa lo siguiente, la derecha tiene una gran virtud que es marcarnos no solamente la agenda sino como discutir esa agenda. Un caso Emblemático para para mí es la despenalización del aborto. O sea, la derecha nos marcó que nosotros estamos discutiendo aborto, sí, aborto, no, y en verdad nunca estuvimos discutiéndolo así. Si nosotros entramos en esa variante es porque no tenemos la gimnasia suficiente para poder ir y saber qué hacer en las redes. Para eso hay que tener niveles de formación que también se han perdido dentro del peronismo».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:







