«El peronismo no es un WhatsApp, es un cara a cara permanente y por eso queremos ganar el partido»



Será la mesa grande (Kicillof – Máximo Kirchner) quien decida si en Moreno hay elecciones para resolver la conducción del Partido Justicialista. Hay datos inocultables, por tanto verdaderos: desde que Mariel Fernández preside el PJ morenense (hace años) en escasísimas oportunidades (sobran los dedos de una mano) fue convocado el Vicepresidente, ni mas ni menos, Walter Correa. La dinámica del poder, la búsqueda de senderos, lo muestra hoy a Correa como uno de los hombres políticos del gobernador Kicillof, además de ser el Ministro de Trabajo bonaerense. Es él quien valida la lista del MDF en su patria chica y sostiene la propuesta de llamar a los /as afiliados /as a elegir autoridades.



Jorge Cuelichi, hombre de la CGT Regional, del gremio de Curtidores, no tiene dudas en señalar que la actual conducción morenense «nunca convocó a la mesa de diálogo y articulación a sectores de trabajo que tienen plena presencia en los barrios y territorios«.



Cuadro sindical, militante peronista desde la mas temprana edad, Cuelichi desafía el presente, sin olvidar el pasado, proponiendo construir Futuro: «El peronismo no es un mensaje por WhatsApp, es un cara a cara permanente y por eso queremos ganar el partido«.



