El peronismo quiere crear guardias de urgencias en salud mental

SENADO BONAERENSE –



La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Amira Curi, presentó un proyecto de ley para crear guardias de urgencias en salud mental y consumos problemáticos en hospitales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a fijar criterios concretos vinculados a la densidad poblacional y a las distancias geográficas para garantizar el acceso equitativo a la atención en situaciones críticas.



El texto parlamentario establece que estas guardias de salud mental deberán organizarse en función de cada región sanitaria con parámetros diferenciados según la cantidad de habitantes. En ese sentido, la propuesta busca que el sistema deje de depender de una lógica concentrada y avance hacia una cobertura más equilibrada en relación con el contexto del territorio en el que esté funcionando.



En rigor, en las regiones con menos de 700.000 habitantes la ubicación de las guardias debería contemplar la distancia entre los distritos y el hospital público más cercano con un límite máximo de 100 kilómetros, para evitar traslados prolongados que agraven situaciones críticas en contextos de urgencia.



Por su parte, para las regiones sanitarias que superan ese umbral poblacional, el articulado propone la creación de una guardia cada 500.000 habitantes. En tanto, para los municipios que por sí solos superen esa cifra, los mismos deberán contar con al menos una guardia de urgencias en salud mental.



Asimismo, el proyecto incorpora la obligación de que las guardias funcionen bajo un enfoque interdisciplinario, en línea con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, como así también prevé una capacitación específica de los equipos de salud mental y consumos problemáticos que cuente con los principios dictados en las normativas sanitarias vigentes.

A través de los fundamentos, Curi expuso que el acceso a la atención en salud mental presenta fuertes desigualdades en la provincia de Buenos Aires y enfatizó en que las distancias geográficas que atraviesan muchos habitantes para acceder a una guardia limitan la capacidad de respuesta del sistema sanitario bonaerense.



En ese marco, la representante de la Tercera sección vinculó la iniciativa con los lineamientos del Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027, que identifica déficits en la cobertura de urgencias. A partir de ese diagnóstico, Curi planteó que una planificación basada en población y territorio permitiría mejorar la accesibilidad, además de fortalecer la red pública.



“Organizando la creación y articulación de guardias de urgencia en base a la densidad poblacional y las distancias territoriales, podemos dar un paso para la accesibilidad de personas con problemáticas de salud mental a las instituciones de salud”, remarcó la senadora del peronismo.



Por caso, la iniciativa de Curi retoma informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advierten que la mitad de los problemas de salud mental comienzan antes de los 14 años. “Por estas razones, consideramos imprescindible la formación en este tipo de atención de urgencias”, argumentó.



Por último, el expediente legislativo también incorpora datos epidemiológicos que dan cuenta de la magnitud del problema. Según los estudios citados, la prevalencia de trastornos mentales en Argentina alcanza al 29,1% de la población adulta, mientras que los consumos problemáticos registraron un aumento sostenido en los últimos años.



FUENTE: Diputados Bonaerenses