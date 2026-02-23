El ProCreAr bonaerense se disolvió por falta de fondos



El Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires suspendió el cobro de las cuotas correspondientes a los créditos para reformar viviendas llamados Buenos Aires CREA. La decisión se oficializó este lunes, pero está vigente desde diciembre en el marco de la disolución del fondo que los financiaba. El ProCreAr bonaerense llegó a su fin.



La decisión fue oficializada en la Resolución 320/26 del organismo dirigido por Diego Menéndez. Según la norma publicada en el Boletín Oficial de este lunes, se suspendió por 60 días el cobro de las cuotas mensuales para el reintegro de los créditos ejecutados correspondientes al programa Buenos Aires CREA (para la reforma, refacción y ampliación de viviendas). Esto incluyó prorrogar los plazos de vencimiento de las cuotas y suspender la emisión de intimaciones de pago por montos adeudados.



Cabe aclarar que la pausa de dos meses empezó a contar a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Presupuesto provincial 2026, cosa que sucedió el 15 de diciembre de 2025. Esto implica que la suspensión abarcó los dos primeros meses de este año y que debería reanudarse a partir de marzo.

La suspensión, que coincidió con aumentos preocupantes de la morosidad, tuvo razones meramente organizativas. Sucede que los créditos creados en 2022 se financiaban con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), pero el presupuesto 2026, en su artículo 63, disolvió y liquidó dicho fondo. De esta manera, el programa de créditos que favoreció a unas 5 mil familias deja de existir y el Instituto de la Vivienda solo deberá preocuparse por recuperar lo prestado.



