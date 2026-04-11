El tirador de la escuela formaba parte de una cultura digital ligada a conductas violentas

SAN CRISTÓBAL, SANTA FE /



La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó en conferencia de prensa que, tras el crimen escolar de Ian Cabrera en San Cristóbal, se logró detectar la presencia de culturas subdigitales en la Argentina ligadas a conductas violentas y que no están relacionadas al bullying.



“Este caso pone en evidencia que no es aislado, que no es está ligado al bullying, sino que estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos, las cuales tienen pautas de conductas misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos”, explicó Monteoliva, conforme a lo que supo la Agencia Noticias Argentinas.



La funcionaria, quien se encontraba junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, informó que con el análisis exhaustivo de la Policía Federal y el FBI se detectaron en los últimos dos años 15 casos y cuatro que están en análisis que hacen referencia de la presencia de este tipo de culturas violentas.



Por su parte el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló sobre la causa y los inicios de la misma: “En principio parecía ser que Gino C. tuvo un brote psicótico, después que era por bullying, pero inmediatamente el Ministerio Público de Acusación logró investigar, con los elementos digitales, que tenían relación con estos grupos internacionales”. Además, señaló que estos actos «trascienden las fronteras de la provincia y de la Argentina» y que se está trabajando detrás de una pista internacional.



“Esto nos ubica en otro lugar, porque ya no tienen que ver con lo que pasa en una comunidad, escuela, provincia o país, sino que tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional”, expuso.



Por último, habló el jefe del departamento de Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, quien comentó: “Hicimos un barrido de las redes sociales, luego dos allanamientos en el domicilio del menor, después una reconstrucción en el ámbito escolar y un análisis sobre la copia forense del teléfono del acusado. De ese análisis empezamos a observar la vinculación de este menor, con otro, quien fue detenido como estrecho colaborador”, indicó.